Глава МИД ЕС указал на попытки договориться с Венгрией.

Страны-члены Европейского союза пока что не договорились о разблокировании 6,6 миллиардов евро для финансирования поставок, поставляемого армии киевского режима со стороны западных международных союзников. Такие данные предоставил глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель. Соответствующей информацией с журналистами иностранный дипломат поделился по результатам проведенного в Люксембурге заседания Совета МИД ЕС. Эксперт заметил, что представители смогли приблизиться к принятию постановления.

Мы практически договорились по моему предложению, но пока я не могу заявить об этом на 100%. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель выразил надежду о том, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для него последним на должностном посту в рамках ЕС. напомним, что Будапешт более полутора лет блокирует выделение 6,6 миллиарда евро Киеву, нацеленную на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран Евросоюза украинским войскам.

Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias