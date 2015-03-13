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Боррель призвал к диалогу с Россией
Сегодня, 14:21
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matveyvn

Боррель призвал к диалогу с Россией

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По его словам, при этом страны союза должны по-прежнему твёрдо стоять на своих позициях.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к диалогу с Россией. Его слова приводит агентство ТАСС.

Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По его словам, при этом страны союза должны по-прежнему твёрдо стоять на своих позициях. При этом Боррель отметил, что РФ нужна Евросоюзу, чтобы влиять на происходящее в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.

Ранее мы писали, что в ФРГ не исключили возможность поддержки в производстве "Спутника V".

Фото: pixabay.com

Теги: боррель, дипломатия, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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