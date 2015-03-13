Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к диалогу с Россией. Его слова приводит агентство ТАСС.
Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
По его словам, при этом страны союза должны по-прежнему твёрдо стоять на своих позициях. При этом Боррель отметил, что РФ нужна Евросоюзу, чтобы влиять на происходящее в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.
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Фото: pixabay.com
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