По его словам, при этом страны союза должны по-прежнему твёрдо стоять на своих позициях.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к диалогу с Россией. Его слова приводит агентство ТАСС.

Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По его словам, при этом страны союза должны по-прежнему твёрдо стоять на своих позициях. При этом Боррель отметил, что РФ нужна Евросоюзу, чтобы влиять на происходящее в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.

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