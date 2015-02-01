Боррель: помощь ЕС Украине оказалась заморожена

Экс-глава МИД ЕС указал на тупиковость ситуации, если Венгрия не изменит свою позицию.

Военная помощь Европейского союза Украине оказалась фактически заморожена. К такому выводу пришел бывший глава европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью для новостного портала EUObserver. Иностранный эксперт заметил, что схожая ситуация связана в коллективном Брюсселе с введением нового санкционного давления в отношении Москвы. По словам дипломата, можно говорить о тупиковости дальнейших шагов. Жозеп Боррель указал, что если Будапешт откажется продлевать антироссийские запреты и ограничения, то ЕС окажется в тупике.

После моего ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заблокированы из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе. Жозеп Боррель, экс-глава МИД ЕС

Напомним, что Венгрия с прошлого года блокирует выделение Киеву 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение. Жозеп Боррель, будучи на посту главы внешнеполитической службы ЕС, признавал, что решения этого вопроса у Брюсселя нет.

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Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv