Отношения Европейского союза с Россией в данный момент довольно сложны, заявил Мамер

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается 9 февраля перед коллегией Еврокомиссии за визит в РФ. Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, отношения Европейского союза с Россией в данный момент довольно сложны.

И этот визит был очень деликатнымю. Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии

Ранее ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека.

Видео: European Commission