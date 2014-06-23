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Боррель отчитается 9 февраля перед коллегией Еврокомиссии за визит в РФ

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Отношения Европейского союза с Россией в данный момент довольно сложны, заявил Мамер

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается 9 февраля перед коллегией Еврокомиссии за визит в РФ. Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, отношения Европейского союза с Россией в данный момент довольно сложны.

И этот визит был очень деликатнымю.

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии

Ранее ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека.

Видео: European Commission

Теги: боррель, еврокомиссия, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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