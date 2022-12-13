Боррель назвал "хорошей новостью" реакцию Пекина на слова своего посла

Глава верховной дипломатии Евросоюза и руководитель европейского региона по политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Пекин "дистанцировался" от заявлений официального китайского посла во Франции Лу Шае о суверенитете постсоветских государств. Эксперт в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе назвал это "хорошей новостью".
Пекин дистанцировался от неприемлемых высказываний своего посла. Это хорошая новость.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
В пятницу 21 апреля французский телеканал LCI распространил на собственной странице в социальных сетях цитату из интервью китайского дипломата, который заявил о том, что даже государства постсоветского пространства, бывшей территории Советского союза, не обладают фактическим статусом в рамках международного права,так как не существует международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных стран.
Боррель: решение Азербайджана по Лачинскому коридору противоречит позиции ЕС.
Фото и видео: YouTube / Firstpost
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