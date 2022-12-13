Боррель назвал "хорошей новостью" реакцию Пекина на слова своего посла

Глава МИД ЕС оценил слова Лу Шая во Франции.

Глава верховной дипломатии Евросоюза и руководитель европейского региона по политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Пекин "дистанцировался" от заявлений официального китайского посла во Франции Лу Шае о суверенитете постсоветских государств. Эксперт в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе назвал это "хорошей новостью".

Пекин дистанцировался от неприемлемых высказываний своего посла. Это хорошая новость. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В пятницу 21 апреля французский телеканал LCI распространил на собственной странице в социальных сетях цитату из интервью китайского дипломата, который заявил о том, что даже государства постсоветского пространства, бывшей территории Советского союза, не обладают фактическим статусом в рамках международного права,так как не существует международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных стран.

Боррель: решение Азербайджана по Лачинскому коридору противоречит позиции ЕС.

Фото и видео: YouTube / Firstpost