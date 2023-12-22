Боррель: миссию Евросоюза в Красном море могут запустить к 17 февраля

Он добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование миссией.

Миссию Евросоюза в Красном море могут запустить к 17 февраля. Об этом сообщил журналистам верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

В Брюсселе пройдет неформальная встреча глав минобороны стран сообщества. По словам Борреля, в этом вопросе необходимо действовать быстро. Он добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование европейской миссией. Также глава дипломатии организации подчеркнул, что миссия не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства.

Ранее Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России.

Видео: European Commission