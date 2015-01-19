Боррель: Евросоюзу потребуется больше российского газа

Он считает, что РФ использует СП-2 в своих целях, а именно для оказания давления.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европе может потребоваться больше российского газа, чем было оговорено ранее. Об этом он сказал в интервью изданию El Pais.

По его словам, российская сторона использует СП-2 в своих целях, а именно для оказания давления. При этом, подчеркнул Боррель, у стран Европейского союза по-прежнему есть потребность в российском голубом топливе.

Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток – 2". Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем контракте. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС

Кроме того, он заявил о необходимости переосмысления модели системы ценообразования на электроэнергию в странах ЕС. Боррель отметил, что это займет время, однако сложившаяся в настоящее время ситуация с газом "требует более быстрых решений".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Ранее украинцев предупредили о трагедии из-за российского газа.

Фото: European Comission