Причиной этого может стать ошибочная политика Киева.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко считает, что страну ждет неминуемая трагедия, если через ее газотранспортную систему прекратится транзит российского голубого топлива. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "НАШ".

По словам Червоненко, после прекращения транзита Украина может продолжать покупать реверсный российский газ через коррупционные схемы под видом европейского, но это может стать трагедией для Киева.

Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ. Евгений Червоненко, экс-глава министерства транспорта и связи Украины

Он подчеркнул, ГТС Украины был построен как основной канал поставок энергоносителей из России в Европу. Его сконструировали таким образом, что для функционирования необходимо наличие в ГТС определенного количества газа. Червоненко посоветовал украинским властям пойти на диалог с РФ по вопросу поставок голубого топлива.

Ранее аналитики Radio Poland прокомментировали резкое сокращение поставок голубого топлива в странах Евросоюза.

Видео: Youtube/НАШ