Глава МИД ЕС оценил приостановку помощи ВСУ со стороны США.

Евросоюз не в состоянии компенсировать Вооруженным силам Украины ту помощь, которую приостановили американские власти, поэтому Брюссель ждет от Вашингтона, что Белый дом пересмотрит это решение и возобновит поддержку киевского режима. Соответствующее заявление перед журналистами по прибытию саммит Европейского политического сообщества в Гранаде сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине, Моя надежда, надежда украинцев <…> на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение Жозеп Боррель, глава МИД РФ

Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке.

Фото и видео: European Commission