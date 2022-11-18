Боррель: ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР

В Евросоюзе рассказали о намерении расширить экономическое сотрудничество с регионом.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в рамках своего рабочего визита в Казахстан рассказал о том, что Брюссель инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия или Китай. Он называл страны ЕС самыми большими инвесторами в регионе, так как за последние десять лет экономического сотрудничества Центральная Азия получила свыше 105 миллиардов евро. Этот показатель превышает 40 процентов от общей сумму зарубежных прямых вложений в регион от других стран. В частности, ЕС готов и дальше поддерживать страны в вопросе обеспечения широкого доступа к глоаблному Интернету, спутниковой связи, в сфере управления водными и энергетическими ресурсами, а также создании "зеленой экономики".

Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии. Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что Жозеп Боррель в пятницу 18 ноября Самарканде принимает участие в международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии.

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Фото и видео: YouTube / European External Action Service (EEAS)