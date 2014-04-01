Вице-премьер РФ рассказал о перспективной гражданской авиации.

Российский вице-премьер Юрий Борисов допустил производство десяти Ту-214 на заводе в Казани. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга в правительственном доме. Эксперт подчеркнул журналистам, что отечественный воздушный борт Ту-214, а также Ил-96 власти страны рассматривают в качестве замены для зарубежных лайнеров в условиях западных санкций. Пока что авиапродукция "Туполева" выпускается в небольших количествах для специальных заказчиков.

Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Борисов отметил, что Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова ежегодно сможет производить по меньшей мере десять пассажирских самолетов Ту-214. Вице-премьер РФ добавил, что в настоящее время у чиновников стоит вопрос о возможности использования этого самолета местными авиакомпаниями, включая "Аэрофлот" и Red Wings. По данным специалиста, заменить детали иностранных производителей в Ту-214 можно за год, так как они использовались разработчиками "в минимальном количестве".

МО РФ: самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя.

Фото и видео: Правительство России