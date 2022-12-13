Борисоглебскую церковь на Синопской набережной начнут восстанавливать в конце года

В середине февраля на месте церковного сооружения начнутся археологические раскопки.

К концу 2023 года в Петербурге могут приступить к восстановлению церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной. К этому же времени предполагается получить разрешение на строительство. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали представители Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Сейчас идет работа по подготовке участка к началу археологических раскопок. В частности, на территории устанавливаются информационные щиты для оповещения жителей о начале работ. Вместе с тем продолжается работа над эскизным проектом воссоздания церкви. отметили в фонде

Участок на Синопской набережной Смольный передал в безвозмездное пользование фонда специально для проектирования и строительства церковного сооружения. Организация в свою очередь выкупила для нужд Северной столицы территорию для организации перехватывающей парковки на проспекте Энергетиков. Юридически передача будет завершена в апреле.



Добавим, что храм займёт только 30% от места, на котором стояло оригинальное сооружение. Оно было разрушено в 1975 году.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Московских триумфальных ворот могут начать в конце февраля.

Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге