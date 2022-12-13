Реставрацию Московских триумфальных ворот могут начать в конце февраля

В конце февраля в Петербурге планируется начать реставрацию Московских триумфальных ворот. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в КГИОП.
Проектом предусмотрен демонтаж элементов для реставрации в мастерских. Речь о 30 скульптурах Гениев, букв и знаков надписей, боковых навесных плит стилобата, чугунных элементов архитрава.
Поверхности памятника очистят от грязи, коррозии, на месте отремонтируют стальные и чугунные элементы. По завершении работ планируется организовать поверхностный водоотвод от сооружения.
Реставрация завершится к концу 2024 года.
Ранее КГИОП добился возбуждения уголовного дела из-за состояния дачи Фаберже.
Фото: Piter.TV
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