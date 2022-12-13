Реставрацию Московских триумфальных ворот могут начать в конце февраля

Реставрация завершится к концу 2024 года.

В конце февраля в Петербурге планируется начать реставрацию Московских триумфальных ворот. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в КГИОП.

Проектом предусмотрен демонтаж элементов для реставрации в мастерских. Речь о 30 скульптурах Гениев, букв и знаков надписей, боковых навесных плит стилобата, чугунных элементов архитрава.

Поверхности памятника очистят от грязи, коррозии, на месте отремонтируют стальные и чугунные элементы. По завершении работ планируется организовать поверхностный водоотвод от сооружения.

Реставрация завершится к концу 2024 года.

Ранее КГИОП добился возбуждения уголовного дела из-за состояния дачи Фаберже.

Фото: Piter.TV