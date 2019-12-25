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Коммунист Борис Зверев откроет первое заседание ЗакСа Петербурга нового созыва
Сегодня, 16:29
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Коммунист Борис Зверев откроет первое заседание ЗакСа Петербурга нового созыва

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Председателя городского парламента предстоит избрать.

Первое заседание депутатов Законодательного собирания VII созыва откроет Борис Зверев. Член партии КПРФ является самым возрастных депутатом нового городского парламента.

Информацию об этом подтвердил член Горизбиркома Юрий Кузьмин. По традиции первое заседание открывает самый старший депутат. Борису Звереву около 74 лет. Отметим, что информацию о новом депутате оказалось найти крайне сложно. Он прошел в ЗакС в региональной группе кандидатов № 22. 

Ранее мы рассказали, кто еще вошел в ЗакС нового созыва.

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, заседание закса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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