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Борис Вишневский заявил, что Милонову давно пора обратиться к психиатру
Сегодня, 17:00
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lesjasap
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Борис Вишневский заявил, что Милонову давно пора обратиться к психиатру

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Борис Вишневский прокомментировал обращение Виталия Милонова, призвавшего руководство “Яблока” исключить политика из партии.

Борис Вишневский уверен, что “Яблоко” просто посмеется над глупостью Милонова и не станет ничего предпринимать. "Они определенно покрутят пальцем у виска, получив данное письмо", - ответил руководитель партии "Яблоко" по Санкт-Петербургу. 
 
Политик отрицает, что он “формирует травлю верующих”. По его словам, в России все должны быть равны, но он не понимает, почему у православных больше привилегий, чем у обычных граждан. Вишневский считает неправильной позицией правительства, когда ради требований верующих перекрывают Невский проспект из-за Крестного хода, а в то же время,  политическим партиям и общественным активистам такого разрешения не дают. "Раз у всех одинаковые права, то возможность занять центральную улицу города должна быть не только у одних православных" - добавляет политик. 
 
Борис Вишневский отметил, что Виталию Милонову уже давно пора провериться у психиатра, ведь нельзя серьезно воспринимать то, что говорит депутат Государственной думы. 
 
Теги: борис вишневский , виталий милонов , крестный ход , партия яблоко , яблоко
Категории: Новости России

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