Борис Вишневский заявил, что Милонову давно пора обратиться к психиатру

Борис Вишневский прокомментировал обращение Виталия Милонова, призвавшего руководство “Яблока” исключить политика из партии.

Борис Вишневский уверен, что “Яблоко” просто посмеется над глупостью Милонова и не станет ничего предпринимать. "Они определенно покрутят пальцем у виска, получив данное письмо", - ответил руководитель партии "Яблоко" по Санкт-Петербургу.

Политик отрицает, что он “формирует травлю верующих”. По его словам, в России все должны быть равны, но он не понимает, почему у православных больше привилегий, чем у обычных граждан. Вишневский считает неправильной позицией правительства, когда ради требований верующих перекрывают Невский проспект из-за Крестного хода, а в то же время, политическим партиям и общественным активистам такого разрешения не дают. "Раз у всех одинаковые права, то возможность занять центральную улицу города должна быть не только у одних православных" - добавляет политик.