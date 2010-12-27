Виталий Милонов просит руководство "Яблока" исключить Бориса Вишневского из партии

Депутат Государственной Думы выступил против руководителей партии "Яблоко" в Петербурге.

Депутат Виталий Милонов обратился к руководству политической партии “Яблоко” с просьбой об “отчислении” Бориса Вишневского. Чиновник считает, что Вишневский разжигает религиозные споры.

Заявление Депутата Госдумы адресовано лично председателю “Яблока” Эмилии Слабуновой. Милонов хочет начать внутреннюю проверку поведения Вишневского. По его мнению, последний необоснованно публично нападает на православных верующих.

«Борис Вишневский устраивает форменную травлю и инициирует публичные нападки на верующих. Без веских причин и поводов он публично требует от городских властей не допускать проведения важных православных торжеств и праздников на улицах Санкт-Петербурга», - пишет Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что в 2017 году Борис Вишневский был против проведения в северной столице традиционного Крестного хода, посвященного Александру Невскому.

Фото: Вконтакте/milonov