Борис Вишневский остановил незаконные работы на доме Вавельберга

В Петербурге прекратили незаконную реставрацию на доме Вавельберга.

После обращения Бориса Вишневского в КГИОП остановлены незаконные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Дом Вавельберга", который находится на Малой Морской, дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Яблоко".

После выездной проверки КГИОП выдано предписание об остановке незаконных работ на крыше. Возможно, через суд работы будут вообще прекращены. Компания-инвестор уже была уличена в незаконных работах на этом здании. Борис Вишневский, депутат

Напомним, что после сообщений градозащитников о реконструкции крыши дома Вавельберга Борис Вишневский лично прибыл на место. Депутату удалось связаться с руководством Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в результате он добился срочной проверки.

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