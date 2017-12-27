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Борис Вишневский остановил незаконные работы на доме Вавельберга
Сегодня, 12:59
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Shdaria
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Борис Вишневский остановил незаконные работы на доме Вавельберга

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В Петербурге прекратили незаконную реставрацию на доме Вавельберга.

После обращения Бориса Вишневского в КГИОП остановлены незаконные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Дом Вавельберга", который находится на Малой Морской, дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Яблоко". 
 
После выездной проверки КГИОП выдано предписание об остановке незаконных работ на крыше. Возможно, через суд работы будут вообще прекращены. Компания-инвестор уже была уличена в незаконных работах на этом здании.
 

Борис Вишневский, депутат

Напомним, что после сообщений градозащитников о реконструкции крыши дома Вавельберга Борис Вишневский лично прибыл на место. Депутату удалось связаться с руководством Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в результате он добился срочной проверки.
 
Фото: Googl Maps
 
 
 

 

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Теги: вишневский , дом вавельберга , незаконные работы на доме вавельберга , новости спб , петербург , фракция яблоко
Категории: Новости СПб Лента новостей

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