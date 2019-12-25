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Борис Пиотровский займется организацией и проведением "Алых Парусов"
Сегодня, 17:46
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kraratau27

Борис Пиотровский займется организацией и проведением "Алых Парусов"

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По словам Бориса Пиотровского, они делают все, чтобы праздник прошел в полном объеме. 

В воскресенье, 18 апреля, стало известно, что вице-губернатор Борис Пиотровский возглавил организационный комитет по подготовке и проведению "Алых парусов". 

Как рассказали в пресс-службе Смольного, формат мероприятия и места его проведения будут определены исходя из эпидемической обстановки. В этом году праздник пройдет 25 мая.

По словам Бориса Пиотровского, они делают все, чтобы праздник прошел в полном объеме. 

Праздник "Алые паруса" впервые состоялся в 1968 году, затем традиция была прервана и возобновлена лишь в 2005 году. В 2020 году праздник прошел в режиме телетрансляции.

Ранее Piter.tv писал, что три тысячи человек поучаствовали в беговом полумарафоне на Крестовском острове.

Фото: Piter.TV
 

Теги: алые паруса, борис пиотровский, выпускники, праздник
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей,

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