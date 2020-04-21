Песня называется "Не выходи за дверь"

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции. Композиция опубликована на YouTube-канале певца.

Песня называется "Не выходи за дверь". Пользователи высоко оценили новое произведение Гребенщикова.

Вот только так: с улыбкой, внутри мажорной тональности, окруженному цветущими деревьями - и стоит воспринимать текущую действительность. Спасибо, Борис, всё снова на своих местах. И мы уже победили, просто это ещё не так заметно пишет поользователь

Песня за сутки набрала более 73 тысяч просмотров и около 8 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс снимет фильм-приквел франшизы "Голодные игры".

Видео:YouTube / Борис Гребенщиков