  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:20
98
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции 

0 0

Песня называется "Не выходи за дверь"

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции. Композиция опубликована на YouTube-канале певца. 

Песня называется "Не выходи за дверь". Пользователи высоко оценили новое произведение Гребенщикова. 

Вот только так: с улыбкой, внутри мажорной тональности, окруженному цветущими деревьями - и стоит воспринимать текущую действительность. Спасибо, Борис, всё снова на своих местах. И мы уже победили, просто это ещё не так заметно

пишет поользователь

Песня за сутки набрала более 73 тысяч просмотров и около 8 тысяч лайков. 

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс снимет фильм-приквел франшизы "Голодные игры".

Видео:YouTube / Борис Гребенщиков

Теги: борис гребенщиков, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии