Борис Эйфман поздравил номинантов премии "Город в лицах"

Церемония награждения лауреатов пройдет 26 марта в Театре Академии танца Бориса Эйфмана.

Петербург славится своим богатым культурным наследием, знаменитыми музеями, архитектурными памятниками, литературными, музыкальными и театральными достижениями, созданными великими мастерами разных эпох. Эти сокровища привлекают миллионы туристов со всего мира и служат источником вдохновения для современных художников. Однако, как подчеркнул "Петербургскому дневнику" художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана, помимо культурного наследия, гордостью города являются его замечательные жители.

Эйфман выразил благодарность номинантам премии "Город в лицах" за их честный и самоотверженный труд на благо города. Он отметил, что их деятельность часто остается незаметной, но это не умаляет её важности и благородства. Борис Эйфман сердечно поздравил всех участников премии, включая врачей, учителей, работников промышленности и всех тех, чей профессионализм и отзывчивость делают жизнь в Петербурге возможной.

Народное голосование нсобрало 47 340 голосов. Церемония награждения лауреатов премии "Город в лицах" пройдет 26 марта в Театре Академии танца Бориса Эйфмана.

Ранее мы сообщили о том, что в голосовании премии "Город в лицах" приняли участие 30 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба Театра балета Бориса Эйфмана (Томаш Железны)