В голосовании премии "Город в лицах" приняли участие 30 тыс. петербуржцев

Жители города продолжают выбирать тех, кто делает Петербург лучше, отдавая голоса за лучших специалистов разных сфер деятельности.

Ежегодная премия от издания "Петербургский дневник" под названием "Город в лицах" вновь привлекает внимание горожан. Всего через четыре недели после старта голосования в нем уже поучаствовали 30 тысяч человек, что стало рекордным показателем за всю историю проведения акции. Такой высокий интерес к участию фиксируется впервые, поскольку ранее подобное число голосов собиралось лишь за весь период голосования.

Жители города продолжают выбирать тех, кто делает Петербург лучше, отдавая голоса за лучших специалистов разных сфер деятельности. В этом году участники конкурса представлены в одиннадцати номинациях: "Универсальный специалист МФЦ", "Работник/педагог школьного и дошкольного образования", "Реставратор", номинация имени Владимира Гронского "Специалист учреждений культуры", "Специалист в сфере городских пассажирских перевозок", "Детский тренер", "Социальный куратор", "Работник жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства", "Работник промышленного сектора", "Медицинский работник" и "Специалист в сфере туризма".

Кроме того, в рамках Года защитника Отечества, который объявлен указом президента России Владимира Путина, в ходе премии планируется отметить заслуги участников специальной военной операции.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"