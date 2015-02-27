Британский премьер выступит с официальным заявлением в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение уйти в отставку. Об этом сообщают британские СМИ.

Сегодня, 7 июля, Джонсон выступит с официальным заявлением о уходе с поста британского премьера. По информации журналистов, он согласился уйти в отставку, однако хочет остаться на посту главы правительства до избрания нового лидера консервативной партии. Это должно произойти осенью 2022 года.

Отметим, что в последнее время большинство британских министров и чиновников покинули свои должности из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.

Ранее Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса.

Видео: YouTube / El Debate