Бордель напротив школы в Купчино до сих пор не закрыт

Школьники все еще соседствуют с проститутками, несмотря на заявление полиции.

Активисты "Красивого Петербурга" обратили внимание, что бордель напротив школы №443 в Купчино продолжает свою деятельность, несмотря на заявление полиции. Об этом сообщают "Невские новости".

Участники движения обнаружили притон 14 августа. Рядом с учебным заведением были расклеены листовки с адресами и телефонами хозяев притона. Позвонив по указанному номеру, местные жители узнали номер дома, в котором обитали жрицы любви. Активисты сообщили о борделе в полицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали трех гражданок от 23 до 37 лет.

Тем не менее, собственное расследование "Красивого Петербурга" показало, что предприняты не все меры по ликвидации борделя. Актвисты расчитывают, что злачное место возле шоклы в скором времени полностью прекратит свое существование.

Ранее на Piter.TV: Активисты "Красивого Петербурга" обнаружили бордель напротив школы в Купчино