Активисты "Красивого Петербурга" обнаружили бордель напротив школы в Купчино

Рядом с учебным заведением были расклеены листовки с адресами и телефонами хозяев притона.

"Красивый Петербург" нашел бордель напротив школы в Купчино. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили активисты движения.

Во Фрунзенском районе местные жители обнаружили бордель, открывшийся прямо напротив школы №443. Рядом с учебным заведением были расклеены листовки с адресами и телефонами хозяев притона. Позвонив по указанному номеру, местные жители узнали номер дома, в котором обитали жрицы любви.

Ранее сообщалось о том, у Смольного проходит одиночный пикет в защиту парков и скверов.

Фото: pixabay.com