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Активисты "Красивого Петербурга" обнаружили бордель напротив школы в Купчино
Сегодня, 14:39
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alexandra08
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Активисты "Красивого Петербурга" обнаружили бордель напротив школы в Купчино

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Рядом с учебным заведением были расклеены листовки с адресами и телефонами хозяев притона.

"Красивый Петербург" нашел бордель напротив школы в Купчино. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили активисты движения.

Во Фрунзенском районе местные жители обнаружили бордель, открывшийся прямо напротив школы №443. Рядом с учебным заведением были расклеены листовки с адресами и телефонами хозяев притона. Позвонив по указанному номеру, местные жители узнали номер дома, в котором обитали жрицы любви.

Ранее сообщалось о том, у Смольного проходит одиночный пикет в защиту парков и скверов. 

Фото: pixabay.com

Теги: движение красивый петербург , красимир врански , купчино , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Лента новостей

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