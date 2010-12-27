У Смольного проходит одиночный пикет в защиту парков и скверов

Активист пытается защитить зеленые зоны Калининского района.

Около здания Правительства Санкт-Петербурга проходит одиночный пикет в поддержку зеленых насаждений Калининского района. Активист из "Красивого Петербурга" пытается привлечь внимание чиновников к проблеме застройки и постепенному уничтожению парка имени Сахарова, а также сквера по Ключевой улице и Муринского парка.

По сведениям градозащитников, все вышеуказанные территории входят в ЗНОП. ОДнако, у каждого пространства власти Северной столицы вырезают территории ради различных инвестиционных проектов. В муринском парке - ради расширения стадионе "Нова Арена", в сквере - ради создания церкви, в парке Сахарова - ради строительства школы.

Петербуржец у Смольного требует оставить природные участки в покое. В ближайшее время политики рассмотрят предложение о застройке еще одного участка парка Сахарова. Там собираются создать школу дзюдо.

Фото: Красивый Петербург