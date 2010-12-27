Почти 80% петербуржцев недовольны уборкой снега

В январе было 70% недовольных горожан.

Почти 80% петербуржцев недовольны тем, как коммунальные службы справляются с очисткой города от снега. Это показал опрос, проведенный в группе "Красивый Петербург". Кстати, в январе было 70% недовольных.

По данным на 6 марта, 39,33% опрошенных считают, что уборка находится на неудовлетворительном уровне, а еще 38,89% не заметили её вообще.

По окончании зимнего сезона необходимо будет кардинально пересмотреть схему очистки города от снега и наледи. Нужно начать с приспособления инфраструктуры улично-дорожной сети: необходимо устранять искусственные преграды, встающие на пути уборочной техники, например, заборы между тротуаром и проезжей частью, показавшие свою слабую эффективность. Красимир Врански, основатель движения "Красивый Петербург"

Также предлагается закрепить ответственность за качество уборки за должностными лицами. И наказывать не только штрафами, но и по закону.

Ранее на Piter.TV: Александр Беглов :"Со снегопадами справимся".

Фото: Piter.TV