Александр Беглов :"Со снегопадами справимся"

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заверил граждан, что город с новыми снегопадами справится. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во вторник, 5 марта, из сильного снегопада врио главы города дал жесткие указания вице-губернатору Николаю Бондаренко, главам районов и органам местного самоуправления.

За январь-февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся. Александр Беглов

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Фото: Piter.TV