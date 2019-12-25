Борьба мужчины и женщины за парковочное место во Всеволожском районе завершилась стрельбой

Пострадал 22-летний участник конфликта.

В среду, 12 августа, во Всеволожском районе Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, женщина и нетрезвый мужчина не поделили место для парковки в поселке Осиновец на базе отдыха, в результате чего участница спора выстрелила в "конкурента" из травмата "ПМ-17Т". Молодой человек 22 лет был госпитализирован и отбыл домой после получения необходимой медицинской помощи.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летней женщины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в деревне Вындин Остров мужчина избил собутыльника палкой в пылу пьяной ссоры.

Фото: Piter.TV