Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Виктор Бондарев считает, что экипаж мастерски справился с тем, чтобы самолет не упал на жилые кварталы.

Экипаж сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, поэтому для властей то, что пассажирский борт был сбит – это 100%. Соответствующее заявление сделал заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в интервью журналистам "Вместе-РФ". Законодатель пояснил, что сейчас не исключается версия с диверсионно-разведывательной группой противника, которая могла прорваться на территории РФ, а также выполнение "кощунственной миссии" за счет использования ПЗРК западного производства.

Нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в TГ-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Виктор Бондарев, сенатор

Виктор Бондарев уточнил, что эксперты не сомневаются в технике пилотирования экипажа, так как пилоты самолета были подготовлены. Он уверен, что летчики приложили максимум усилий для того, чтобы воздушное судно упало на окраине города, а не на жилые кварталы. Добавим, что Ил-76 оснащен тепловыми ловушками на случай воздушной атаки.

Матвиенко призвала добиваться адекватной реакции мирового сообщества на теракты Киева.

Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ