Шведская Bonava застроит территорию завода "Пластполимер"

Застройщик намерен возвести на участке новые социальный объекты и подземный паркинг.

Комиссией по подготовке изменений в генплан Северной столицы было принято разрешить шведской компании Bonava застроить территорию завода "Пластполимер". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Застройщик намерен возвести на участке новые социальный объекты и подземный паркинг. Также в планах у шведов строительство технопарка со школой на другой территории. В прошлом году "Пластполимер" пытался разорвать с Bonava предварительный договор купли-продажи двух участков в судебном порядке. Суд первой инстанции высказал поддержку "Пластполимер", но застройщик обжаловал это решение. Таким образом, Bonava может построить на территории до 80 тыс. кв.м. недвижимости.

Аналитики предполагают, что стоимость земельного участка может дойти до 3 млрд рублей, а инвестиции в проект превысят 10 млрд.

Ранее мы сообщили о том, что более 3 млн "квадратов" жилья введут в Петербурге до конца года.

Фото: Piter.TV