На авиабазе завершилась масштабная реконструкция.

Бомбардировщики вернутся в Воронеж на аэродром "Балтимор" в октябре. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ. Специалисты объяснили, что в Воронеж будет передислоцирован авиаполк с боевыми самолетами Су-34.

В Минобороны рассказали, что база в Воронеже прошла полную модернизацию. На период реконструкции весь авиаполк был размещен в Бутурлиновке. "Балтимор" закрылся в 2013 году на ремонт. Несколько раз сроки возвращения объекта в рабочее состояние сдвигались из-за проблем с финансированием. Согласно открытым источникам, обновление базы обошлось государству в 9 млрд рублей.

Напомним, что городские активисты активно выступали за то, чтобы военной базы в областном центре не было.

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Видео: YouTube / Геннадий Орехов