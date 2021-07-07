Бомбардировщики Ту-22М3 ВВС России провели патрулирование над Черным морем

Российские дальние бомбардировщики Военно-воздушных сих Ту-22М3 провели полет над нейтральными водами Черного моря. Экипажи сопровождались истребителями Су-30М2, относящимися к средствам ПВО и ВВС Южного военного округа.
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря.
пресс-служба Минобороны РФ
Специалисты уточнили, что в общей сложности воздушные средства находились в небе на протяжении пяти часов.
Российские истребители сопроводили патрульный самолет США над Черным морем.
Фото и видео: Минобороны России
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