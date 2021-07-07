Бомбардировщики Ту-22М3 ВВС России провели патрулирование над Черным морем

Пилоты находились в воздухе пять часов.

Российские дальние бомбардировщики Военно-воздушных сих Ту-22М3 провели полет над нейтральными водами Черного моря. Экипажи сопровождались истребителями Су-30М2, относящимися к средствам ПВО и ВВС Южного военного округа.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что в общей сложности воздушные средства находились в небе на протяжении пяти часов.

Российские истребители сопроводили патрульный самолет США над Черным морем.

Фото и видео: Минобороны России