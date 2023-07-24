На месте непостроенного парка в Шушарах появился огромный болт

Жителям обещали создать новую зелёную зону ещё 10 лет назад. С помощью объекта активисты выразили своё недовольство.

На пустыре в Шушарах установили огромный болт. Своеобразный архитектурный объект появился по инициативе недовольных местных жителей, которым уже 10 лет обещают построить новый парк за Старорусским проспектом. Спустя продолжительное время территорию по-прежнему занимает пустырь, поэтому её прозвали "Кукиш-парк". Об этом сообщили в паблике "Шумные Шушары" ВКонтакте.

Также активисты отмечают, что территорию предполагаемой зелёной зоны сократили с 13 до 3 га. Другие 10 га намерены перевести под жилую застройку, что вызвало ещё больший протест.

Не порадовало жителей и решение о закрытии въезда в посёлок на период проведения саммита "Россия - Африка".

Фото и видео: ВКонтакте / Шумные Шушары