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В Шушарах ограничат движение транспорта во время саммита "Россия – Африка"
Сегодня, 15:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах ограничат движение транспорта во время саммита "Россия – Африка"

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Саммит состоится на площадках "Экспофорума".

На юге Петербурга в конце июля введут временные ограничения движения транспорта из-за проведения в городе саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района.

Так, 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары. Также с 26 по 29 июля будет временно закрыто движение автотранспорта по Петербургскому  шоссе. На время ограничений транспортное обслуживание жителей Шушар планируется осуществлять автобусными маршрутами № (385) А и Б.

Саммит состоится на площадках "Экспофорума".

Главное фото: pxhere

Теги: саммит россия африка, шушары
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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