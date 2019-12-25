В Шушарах ограничат движение транспорта во время саммита "Россия – Африка"

Саммит состоится на площадках "Экспофорума".

На юге Петербурга в конце июля введут временные ограничения движения транспорта из-за проведения в городе саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района.

Так, 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары. Также с 26 по 29 июля будет временно закрыто движение автотранспорта по Петербургскому шоссе. На время ограничений транспортное обслуживание жителей Шушар планируется осуществлять автобусными маршрутами № (385) А и Б.

Саммит состоится на площадках "Экспофорума".

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