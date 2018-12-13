Большой велопарад ограничит движение в Петербурге

26 мая в 09:00 в городе пройдет Большой велопарад, приуроченный к 316-летию Петербурга.

Сутра 26 мая 2019 года центральные улицы Петербурга перекроют для нескольких тысяч велосипедистов, которые проедут по городу в честь Дня города.

Движение в центре будут перекрывать поэтапно по ходу движения колонны велосипедистов. Подробную схему движения парада можно посмотреть на сайте КРТИ.

Так, с 09:00 до 12:00 28 мая перекроют участок Лиговского проспекта от 2-й Советской улицы до Некрасова, а также улицу Жуковского от Литейного до Лиговского проспекта.

С 11:00 до 13:00 закроют часть Приморского проспекта от Яхтенной улицы до Туристской.

В этом участникам велопробега предстоит преодолеть дистанцию в 17 км. Они проедут от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия Петербурга.

Фото: открытые источники