С 13:15 – сбор у Витебского вокзала около скульптуры "Часы".

В Петербурге 18 января пройдет очередной традиционный XII Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек и всех-всех добрых и смешных персонажей. Об этом сообщила Ассоциация "Пошли-поехали".

В этом году участники акции решили показать удобство использования пригородной электрички вместе с велосипедом для передвижения по городу. Поэтому старт будет у Витебского вокзала!

Перед вокзалом мы будем встречать участников нашего парада с электричек Павловского направления и угощать вкусным какао. Ассоциация "Пошли-поехали"

С 13:15 – сбор у Витебского вокзала около скульптуры "Часы", разминка-зарядка, танцы-песни-хороводы, инструктаж по безопасности, первой помощи и ПДД, построение колонны. В 14:00 — старт заезда; 16:00 — финиш у ледового катка в Культурном квартале Брусницын. Маршрут пройдёт на территории Адмиралтейского и Василеостровского районов Санкт-Петербурга: через Загородный проспект, Вознесенский пр., Исаакиевскую площадь (Синий мост), Дворцовую площадь, Дворцовый мост, Университетскую наб., Большой пр-т В.О., Косую линию. Маршрут доступен по ссылке.

Ответственность за нарушение ПДД участники несут самостоятельно. Дети до 14 лет без специализированных кресел/прицепов к заезду не допускаются.

Фото: ВКонтакте/ Велопарад Дедов Морозов, Снегурочек и всех, всех (архив 2024 года)