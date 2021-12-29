В центре Петербурга пройдет Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Мероприятия продлится 2 часа.

В воскресенье, 9 января, в Петербурге пройдет IX Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Заезд стартует в 12:00 с Обуховского сквера. Конечной точкой маршрута станет Дворцовая площадь.

Велопарад пройдет под девизом: "За безопасный, доступный и комфортный город". Велосипедисты будут двигаться в одной колонне. Перекрывать дороги не будут. Спортсменам напоминают, что употреблять алкоголь перед поездкой запрещено.

Приглашаем к участию всех, кому интересно круглогодичное использование велосипеда, качественная транспортная инфраструктура города и ее обслуживание, и просто всех желающих присоединиться к активному новогоднему веселью. Северо-Западная ассоциация развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры "Пошли-поехали".

В 13:45 состоится конкурс на самый лучший костюм. В общей сложности мероприятие займет 2 часа.

Напомним, что в конце 2021 года в центре Петербурга прошел забег Дедов Морозов. Piter.TV рассказывал, как это было.

Фото: ВКонтакте / Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек