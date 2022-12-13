Ко Дню Победы в Ленобласти состоится большой студенческий концерт

Концерт пройдет 2 мая в 19:00 в Этнографическом музее Санкт-Петербурга.

Студенты и преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусства подарят жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области концерт "Нам нужна одна Победа" в преддверии 9 Мая.

Вокально-хоровой концерт народного самодеятельного коллектива студенческого хора "Кантабиле", посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне пройдет 2 мая в 19:00 в Этнографическом музее Санкт-Петербурга.

В исполнении солистов – лауреатов международных конкурсов, преподавателей колледжа Светланы Киселевой, Ольги Самойленко, Натальи Шмидт и Владимира Фомченков прозвучат популярные произведения времен Великой Отечественной войны. Большую концертную программу подготовили сводный хор колледжа, народный самодеятельный коллектив студенческий хор "Кантабиле", вокальные ансамбли "Neva", "Созвездия" и "Vivo mento", "Резонанс" и "Облака".

Со сцены прозвучат стихи Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко, Александра Твардовского, Натальи Шмидт, музыка Андрея Петрова, Владимира Высоцкого, Валерия Гаврилина, Исаака Шварца, Виктора Плешака, Булата Окуджавы и многих других.

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в новом формате. О своем герое можно рассказать, разместив его фотографию на одежде, автомобиле или бейдже. Кроме того, пользователям соцсетей предлагают поменять аватар на портрет ветерана.

Фото: администрация Ленобласти