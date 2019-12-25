Большой семейный фестиваль пройдёт в Южно-Приморском парке 5 августа

Для того, чтобы попасть на фестиваль, не нужно покупать билеты, однако необходима онлайн-регистрация.

В субботу, 5 августа, в Красносельском районе Северной столицы состоится Большой семейный фестиваль. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятие пройдёт в Южно-Приморском парке с 11:00 до 17:00. Для гостей приготовили мастер-классы, лекторий, музыку и целое квест-приключение на открытом воздухе. Кроме того, маленькие посетители смогут попробовать себя в мастер-классах по робототехнике, создании слаймов и дизайнерской одежды, поучаствовать в шоу мыльных пузырей. Участниками мероприятия станут популярные блогеры.

Для того, чтобы попасть на фестиваль, не нужно покупать билеты, однако необходима онлайн-регистрация.

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Фото: ВКонтакте / "Большой семейный фестиваль" — 5 августа"