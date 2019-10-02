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На Большом проспекте ПС кроссовер сбил велосипедиста

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Велосипедисту вызвали скорую.

На Большом проспекте Петроградской стороны поздно вечером 3 июня произошло ДТП с участием велосипедиста и кроссовера. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Кроссовер, выезжая с улицы Подковырова на Большой проспект, сбил велосипедиста "Яндекс.Еды". На записи с места ДТП видно, что велосипедист жив: она сразу сел. Однако, скорую помощь ему всё равно вызвали. 

Также в Петроградском районе мотоциклист сбил молодую девушку.

Видео: Piter.TV

 

 

Теги: большой проспект пс, велосипедист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Картина дня,

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