На Большом проспекте ПС кроссовер сбил велосипедиста

Велосипедисту вызвали скорую.

На Большом проспекте Петроградской стороны поздно вечером 3 июня произошло ДТП с участием велосипедиста и кроссовера. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Кроссовер, выезжая с улицы Подковырова на Большой проспект, сбил велосипедиста "Яндекс.Еды". На записи с места ДТП видно, что велосипедист жив: она сразу сел. Однако, скорую помощь ему всё равно вызвали.

Также в Петроградском районе мотоциклист сбил молодую девушку.

Видео: Piter.TV