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Большой пасхальный натюрморт нарисовали пациенты НИИ Джанелидзе
Сегодня, 12:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Большой пасхальный натюрморт нарисовали пациенты НИИ Джанелидзе

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Помогала создавать картину художница Валерия Лошак.

Большой пасхальный натюрморт нарисовали пациенты НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

В мероприятии приняли участие более 50 пациентов кардиологического и травматологического отделений. Помогала создавать картину художница Валерия Лошак.

Валерия приготовила холст размером 3х2 метра и несколько литров масляных красок. Готовая картина украсит одну из стен Института.

В прошлом году в Петербурге благодарные пациенты нарисовали картину для врачей.

Фото: Комздрав Спб

Теги: валерия лошак, натюрморт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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