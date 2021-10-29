Большой пасхальный натюрморт нарисовали пациенты НИИ Джанелидзе

Помогала создавать картину художница Валерия Лошак.

Большой пасхальный натюрморт нарисовали пациенты НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

В мероприятии приняли участие более 50 пациентов кардиологического и травматологического отделений. Помогала создавать картину художница Валерия Лошак.

Валерия приготовила холст размером 3х2 метра и несколько литров масляных красок. Готовая картина украсит одну из стен Института.

В прошлом году в Петербурге благодарные пациенты нарисовали картину для врачей.

Фото: Комздрав Спб