В НИИ Джанелидзе создали трехметровый валенок из натуральной шерсти

Это не первая совместная работа художницы Валерии Лошак и врачей больницы.

Пациенты НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе сваяли трехметровый валенок. Его расписывал медперсонал больницы, а также художница Валерия Лошак.

Работы над огромным арт-объектов велась несколько дней. На валенок ушло 30 кг разноцветной натуральной шерсти. После создания обувь передали в дар НИИ.

Отмечается, что арт-объект был создан при поддержке Фонда президентских грантов.

Валерия Лошак проводит уроки рисования и мастер-классы по валянию из войлока для детей и взрослых. Она является создателем создателем валенка размером 3,2 метра, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Валерия Лошак