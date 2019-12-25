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В НИИ Джанелидзе создали трехметровый валенок из натуральной шерсти
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В НИИ Джанелидзе создали трехметровый валенок из натуральной шерсти

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Это не первая совместная работа художницы Валерии Лошак и врачей больницы.

Пациенты НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе сваяли трехметровый валенок. Его расписывал медперсонал больницы, а также художница Валерия Лошак.

Работы над огромным арт-объектов велась несколько дней. На валенок ушло 30 кг разноцветной натуральной шерсти. После создания обувь передали в дар НИИ. 

Отмечается, что арт-объект был создан при поддержке Фонда президентских грантов. 

Валерия Лошак проводит уроки рисования и мастер-классы по валянию из войлока для детей и взрослых. Она является создателем создателем валенка размером 3,2 метра, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Валерия Лошак

Теги: валенок, валерия лошак, нии джанелидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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