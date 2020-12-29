Еще один каток на Елагином острове откроют на следующей неделе

На следующей неделе на Елагином острове появится традиционный каток на Большой площади. Информация об этом появилась на сайте ЦПКиО в "ВКонтакте".
С сегодняшнего дня, 13 января, начинается заливка площадки. Об открытии дополнительно сообщат в социальных сетях.
Также на острове работает небольшой платный каток. Он рассчитан не более чем на 90 человек. Каток работает с 10:30 до 21:00.
Ранее Piter.TV рассказал, где в Петербурге можно покататься на коньках и на лыжах.
Фото: elaginpark.org
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