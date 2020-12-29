Еще один каток на Елагином острове откроют на следующей неделе

На данный момент там уже работает небольшой каток площадью 900 кв. метров.

На следующей неделе на Елагином острове появится традиционный каток на Большой площади. Информация об этом появилась на сайте ЦПКиО в "ВКонтакте".

С сегодняшнего дня, 13 января, начинается заливка площадки. Об открытии дополнительно сообщат в социальных сетях.

Также на острове работает небольшой платный каток. Он рассчитан не более чем на 90 человек. Каток работает с 10:30 до 21:00.

Ранее Piter.TV рассказал, где в Петербурге можно покататься на коньках и на лыжах.

Фото: elaginpark.org