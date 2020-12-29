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Еще один каток на Елагином острове откроют на следующей неделе
Сегодня, 16:42
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nadezhda_sib

Еще один каток на Елагином острове откроют на следующей неделе

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На данный момент там уже работает небольшой каток площадью 900 кв. метров.

На следующей неделе на Елагином острове появится традиционный каток на Большой площади. Информация об этом появилась на сайте ЦПКиО в "ВКонтакте". 

С сегодняшнего дня, 13 января, начинается заливка площадки. Об открытии дополнительно сообщат в социальных сетях. 

Также на острове работает небольшой платный каток. Он рассчитан не более чем на 90 человек. Каток работает с 10:30 до 21:00. 

Ранее Piter.TV рассказал, где в Петербурге можно покататься на коньках и на лыжах.

Фото: elaginpark.org

Теги: елагин остров, зимние развлечения, каток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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