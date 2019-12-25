Большой фестиваль мультфильмов открылся онлайн

Зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов и зарубежных лауреатов международных кинопремий.

В пятницу, 3 июля, в виртуальном формате начал работу ежегодный Большой фестиваль мультфильмов. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов, а также зарубежных лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Взрослым и детям покажут лучшую современную анимацию со всего мира, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техникам анимации на "Фабрике мультфильмов".

Центральными блоками программы по традиции стали "Премьеры" и "Победители". Во время смотра можно будет увидеть несколько новых полнометражных лент, подборку лучших короткометражек, документальную анимацию и др. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы. Победитель будет награжден фигуркой девочки Анимаши.

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