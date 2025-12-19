Большой Смоленский мост откроют для судов уже в 2026 году

Строительство нового разводного моста через Неву идет с опережением.

Строительство Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге выполняется быстрее запланированных сроков. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в 2026 году на объекте планируется отработать работу разводного механизма в период навигации. Это позволит проводить пробные разводки еще до завершения строительства и официального ввода моста в эксплуатацию. Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту намерены запустить до конца 2027 года. До начала навигационного сезона специалистам предстоит завершить монтаж пролетных конструкций, после чего будет проведена первая пробная разводка.

Длина Большого Смоленского моста составит 494 метра. Он станет первым новым разводным мостом через Неву почти за 43 года. Переправа будет расположена между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Проектом предусмотрено шесть полос для автомобильного движения и две выделенные линии для трамваев. Для пешеходов и велосипедистов оборудуют отдельные дорожки, обеспечивающие безопасное пересечение реки.

Ранее сообщалось, что Петербуржцы смогут послушать аудиопрогулку "Блокада на Петроградской стороне"

Фото: пресс-служба Смольного