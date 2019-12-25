До конца года Смольный намерен получить положительное заключение госэкспертизы на строительство.

Строительство Большого Смоленского моста намечено на 2024 год согласно Генплану города. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе первого чтения бюджета Северной столицы на 2024-2026 годы во вторник, 31 октября.

Напомним, что разводная переправа длиной 2,3 км соединит берега Невского района. Всего на мосту разместят шесть полос движения.

По словам градоначальника, до конца года Смольный намерен получить положительное заключение госэкспертизы на строительство.

Ранее Смольный представил проект планировки Большого Смоленского моста.

Фото: gpsm.ru