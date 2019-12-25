Большой Смоленский мост успешно прошёл испытания и готов к проводке судов по Неве

После открытия навигации на Неве губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя осмотрели с воды ход строительства Большого Смоленского моста. Ранее, 27 апреля, Александр Беглов доложил о ходе работ Президенту России Владимиру Путину во время их двусторонней встречи в Петербурге. Губернатор подчеркнул, что это будет первый разводной мост, построенный в городе за последние более чем 40 лет. В настоящее время специалисты компании АО "Дороги и Мосты" НПС завершают первые технологические разводки моста.

В 2023 году, когда на стройплощадке была забита первая свая, многие сомневались в возможности быстрой реализации проекта. Однако, благодаря поручению Президента, строительство идет с опережением графика. Ожидается, что рабочее движение по мосту будет открыто в 2027 году. Губернатор также сообщил, что мост успешно прошел свое первое испытание: в ночь с 24 на 25 апреля был проведен первый провод судна. В ходе осмотра были проверены разводные механизмы и крылья моста, и Беглов подтвердил, что все работает нормально, а темпы строительства остаются высокими.

На данный момент на Большом Смоленском мосту полностью смонтировано пролетное строение, а также готовы два крыла, каждое весом более 600 тонн. Работу разводного пролёта обеспечивают восемь отечественных гидроцилиндров, изготовленных на Обуховском заводе. Эти цилиндры подключены к гидросистеме, состоящей из гидронасосов с электродвигателями. Технологические разводки проводились поэтапно, начиная с 5 градусов и постепенно увеличивая угол поворота до проектного значения под постоянным контролем всех параметров системы. В дальнейшем строителям предстоит завершить работы в служебных помещениях на пятой и шестой опорах.

В 2028 году мост будет подключен к дорожной сети Петербурга через развязки на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Согласно проекту, на мосту будет шесть полос для движения автомобилей, а в центре — две полосы для трамваев. Также предусмотрены пешеходная и велосипедная дорожки.

Еще до завершения строительства мост претендует на звание рекордсмена: в сведённом положении высота его центральной части над водой составит 15 метров, а ширина судоходного пролёта — 60 метров. Это обеспечит регулярный пропуск судов, при этом расстояние между осями "крыльев" составит 66,2 метра, что сделает его самым широким двукрылым разводным пролётом в Петербурге.

