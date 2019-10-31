Большой Конюшенный мост закроют на ремонт

На ремонт потратят более года.

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что Большой Конюшенный мост в Петербурге отремонтируют, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что около 16 месяцев специалисты будут расчищать гранитные поверхности моста и ремонтировать переправу. Так, может быть заменена гранитная облицовка устоев. Также обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Напомним, что мост через Мойку возвели в 1753 году, он носил название Греческий. В 1828 году деревянный мост заменили на чугунный, в 1935 году переправа стала железобетонной. Сейчас мост – объект культурного наследия федерального значения.



Ранее мы писали, что на "Скандинавии" пройдет капремонт моста через реку Унтерниска.

Фото: Википедия