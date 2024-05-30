Житель деревни Большое Куземкино проведет 8 лет в колонии за убийство знакомого кухонным ножом

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Кингисеппском районе огласили приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 33-летний обвиняемый 19 июля 2024 года, находясь в доме по Центральной улице в деревне Большое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области, в ходе ссоры нанес знакомому кухонным ножом колото-резанную рану груди, от которой тот скончался на месте происшествия.

Кингисеппским городским судом обвиняемый признан виновным в данном преступлении. Назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Петербуржец проведет 18 лет в колонии за жестокое убийство жены на глазах дочери.

Фото: unsplash (Joseph Van)