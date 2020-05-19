Большинство жителей Петербурга предпочитает покупать отечественные овощи и фрукты

Почти 70% горожан ходят за осенними "витаминами" в магазин. А собственные огороды есть лишь у 39% петербуржцев.

Жители Северной столицы предпочитают российские овощи и фрукты. Об этом стало известно из опроса в интерактивном сервисе "Городской диалог".

Почти 60% петербуржцев выбрали отечественные сельхозкультуры. Не обращают внимание на производителя 33% опрошенных: они не видят разницы между отечественными и импортными продуктами. Лишь 5% респондентов предпочитают овощи и фрукты из других стран.

Отмечается, что собственные огороды есть только у 39% горожан. Остальные жители Северной столицы регулярно ходят в магазины и на рынки за "урожаем". Из тех респондентов, кто разбивает грядки на садовом участке, лишь 30% считают, что их овощи и фрукты более полезные, чем покупные. 17% садоводов занимаются огородом не ради результата, а ради процесса.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных.

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