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Большинство жителей Петербурга предпочитает покупать отечественные овощи и фрукты
Сегодня, 8:55
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Большинство жителей Петербурга предпочитает покупать отечественные овощи и фрукты

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Почти 70% горожан ходят за осенними "витаминами" в магазин. А собственные огороды есть лишь у 39% петербуржцев.

Жители Северной столицы предпочитают российские овощи и фрукты. Об этом стало известно из опроса в интерактивном сервисе "Городской диалог". 

Почти 60% петербуржцев выбрали отечественные сельхозкультуры. Не обращают внимание на производителя 33% опрошенных: они не видят разницы между отечественными и импортными продуктами. Лишь 5% респондентов предпочитают овощи и фрукты из других стран.

Отмечается, что собственные огороды есть только у 39% горожан. Остальные жители Северной столицы регулярно ходят в магазины и на рынки за "урожаем". Из тех респондентов, кто разбивает грядки на садовом участке, лишь 30% считают, что их овощи и фрукты более полезные, чем покупные. 17% садоводов  занимаются огородом не ради результата, а ради процесса. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных.

Фото: Pexels

Теги: дача, овощи, огород, растения, рыночный спрос, фрукты
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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